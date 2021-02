Oltre 70 chili di ciottoli e 12 di sabbia sequestrati negli aeroporti di Olbia e Alghero nel 2020

La quasi totalità dei passeggeri ha dichiarato di ignorare la normativa ambientale. Per tali violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato. Continua l’impegno di ADM anche per la salvaguardia dell’ambiente e la cura del territorio.

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari ADM di Sassari in servizio presso le Sezioni Operative Territoriali di Olbia - Aeroporto “Costa Smeralda” e di Alghero - Aeroporto “Riviera del Corallo”, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza e la Polizia di Frontiera, nel corso dell’anno 2020 hanno fermato e sottoposto a controllo numerosi viaggiatori in partenza dai sopra citati scali, che occultavano nei bagagli 70 chili di ciottoli e 12 chili di sabbia e conchiglie provenienti dai litorali sardi, in violazione della Legge Regionale 28.07.2017, n. 16