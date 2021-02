Un 20enne denunciato a Olbia perché trovato in possesso di un coltello a serramanico di 21,5 cm

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I militari della sezione radiomobile di Olbia hanno denunciato un 20enne residente ad Alà Dei Sardi, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 21,5 cm e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Nella circostanza, lo stesso è stato segnalato alla competente autorità amministrativa per aver omesso di osservare vincoli imposti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.