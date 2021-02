© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa del 115 ha ricevuto intorno alle 8 una richiesta d’intervento per un incendio di un'autovettura a Olbia in via Corea. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino. Il celere intervento ha limitato i danni all’autovettura solo alla parte anteriore del cofano e del motore. L’incendio si è innescato appena la proprietaria ha avviato il motore, non si segnalano feriti o intossicati.