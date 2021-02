Spezza un braccio ad un minore allo skate park di Olbia, un giovane olbiese denunciato alla polizia

Nella circostanza, dopo un vano tentativo di fuga effettuato a bordo della sua bicicletta, il più giovane, è stato raggiunto e percosso, riportando la frattura ad un braccio e contusioni varie. Gli agenti della Polizia di Stato dopo aver raccolto le testimonianze degli altri ragazzi presenti, hanno ricostruito l’esatta dinamica del fatto, individuato l’aggressore e accertato le responsabilità del ragazzo più grande.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La vittima, come altri adolescenti, si trovava a giocare con alcuni coetanei presso lo “skate park” di via Nanni, quando è stato avvicinato dal contendente, il quale, spalleggiato da alcuni amici, lo ha aggredito fisicamente a seguito di una discussione nata per futili motivi, già iniziata nei giorni precedenti.