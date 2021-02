Olbia, Arzachena e Loiri Porto San Paolo commissariati sull'estensione delle concessioni balneari

OLBIA. I comuni di Olbia, Arzachena, Loiri Porto San Paolo, Quartu, Posada e Orosei sono stati commissariati dalla Regione per quanto riguarda l’estensione delle concessioni demaniali marittime. Il lungo braccio di ferro tra i comuni in questione e gli operatori balneari sembra così trovare la sua conclusione. A dare braccia e gambe al tanto sospirato provvedimento la delibera della giunta regionale che ha approvato la nomina dei commissari. E non appena il presidente della regione Christian Solinas avrà firmato i provvedimenti i commissari sostituiranno i commissari dei comuni che ancora non avevano estero al 2033 le concessioni.







Soddisfazione da parte di Claudio Del Giudice, presidente del sindacato balneari sardi: “Doverosa l'azione della maggioranza regionale, che ha correttamente utilizzato il potere sostitutivo della Regione in modo che la legge nazionale venisse applicata in modo uniforme e senza ingiuste disparità di trattamento su tutto il territorio regionale”. Sulla stessa linea anche i federbalneari sardi: Si apre un nuovo capitolo ora -ha spiegato il presidente Mario Isoni, fatto di famiglie sarde più serene e pronte ad aprire le proprie attività senza la paura di essere messe sul lastrico, dopo anni di sacrifici e specializzazione o peggio, svendere le coste della Sardegna alle multinazionali estere. Questo non lo potevamo permettere e cosi è stato”.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione