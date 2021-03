Le nuove regole della zona bianca sull'Isola, ristoranti aperti fino alle 23 e coprifuoco alle 23.3o

OLBIA. La nuova ordinanza regionale che andrà a regolare la zona bianca istituita in Sardegna è stata firmata in serata dal presidente della regione, Christian Solinas. Tra le novità più importanti ci sono l’apertura dei ristoranti fino alle 23 con coprifuoco alle 23.30. In precedenza era stato fissato alle 22. Anche bar e pub potranno spostare l’orario di chiusura dalle 18 a alle 21.



Le misure rimarranno in vigore fino al 15 marzo. Ovviamente bisognerà tenere conto delle disposizioni locali e comunali e le nuove regole non varranno per le zone rosse istituite nei comuni. Saranno poi successive ordinanze anche sulla base dei dati epidemiologici a regolamentare la progressiva riapertura di palestre, musei e centri commerciali il sabato e la domenica. Rimane poi l’obbligo di indossare le mascherine e i divieti di assembramento.





