L'amministrazione di Arzachena sostiene bar e ristoranti azzerando la Tosap fino al 30 aprile

La misura a sostegno delle aziende è stata applicata dallo scorso maggio a seguito del via libera del Governo ai Comuni con il Decreto Rilancio.“La concessione degli spazi gratuiti esterni è un’opportunità per bar e ristoranti, che possono ampliare le loro attività e, allo stesso tempo, mantenere il dovuto distanziamento tra i clienti contro il rischio contagio da Covid-19 - dichiara Cristina Usai, vicesindaco e assessore al Bilancio e programmazione -Azzerare la ex Tosap significa sostenere le aziende che hanno subito maggiori restrizioni durante la pandemia e stimolarle a proseguire con coraggio nelle loro attività. Ad oggi, possiamo garantire la copertura in bilancio fino al 30 aprile, ma recupereremo altri fondi per compensare il minore gettito per l’Ente fino a dicembre”.unico patrimoniale in vigore dal 1 gennaio 2021. Per uno spazio di 50 metri quadri a Porto Cervo, a Cala di Volpe o a Baja Sardinia, ad esempio, per un utilizzo di 100 giorni il risparmio si traduce in 2.325 euro. Per 50 metri quadri utilizzati per 100 giorni a Cannigione il risparmio è di 1.165 euro, mentre nel centro storico di Arzachena il risparmio ammonta a 721 euro su base annua. Inoltre, dall’inizio della pandemia a oggi, il Comune di Arzachena ha destinato 335 mila euro di contributi a 391 Partite Iva.