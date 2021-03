Un 33enne denunciato a Olbia perché alla guida ubriaco e con un coltetto a serramanico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I militari della sezione radiomobile di Olbia hanno denunciato in stato di libertà un operaio 33enne poiché, alla guida della sua autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si é rifiutato di sottoporsi all’ accertamento etilometrico e sullo stato di alterazione psicofisica dovuto all’ uso di sostanze stupefacenti. In seguito ad una perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di una lunghezza complessiva di 16,5 centimetri. Nella circostanza l’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa per aver omesso di osservare i vincoli imposti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.