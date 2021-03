Strada bagnata, si ribalta con l'auto sulla Golfo Aranci-Olbia: un uomo trasportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa dei 115 intorno alle 8.35 è stata allertata per un incidente stradale sulla SP82 Olbia-Golfo Aranci. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a collaborare con il 118 per le prime cure mediche al conducente dell’autovettura, quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti. L’autovettura una Fiat Panda si è cappottata all’uscita di una curva prima del bivio della “spiaggia bianca” .