Il comune predispone i contributi per le attività del centro storico di Arzachena

L’Amministrazione comunale di Arzachena sostiene le attività produttive del centro storico avviate dal 1 gennaio 2018 azzerando i tributi comunali dovuti nel 2021 fino a un massimo di 3 mila euro per azienda.“L’iniziativa rientra nel piano triennale di aiuti per il sostegno all’occupazione, il rilancio delle attività e la nascita di nuove imprese nel centro storico. Nel 2018 e nel 2019 ne hanno beneficiato circa 20 imprese per un totale di oltre 35 mila euro. Nel 2020 il contributo è stato sospeso e sostituito con altri ristori destinati indistintamente a tutte le partite Iva di Arzachena in crisi a causa dell’emergenza Covid19 - spiega Giovanna Maria Azara, delegato alle Politiche del Lavoro -. Ancora oggi, però, le attività del centro necessitano di particolare attenzione, non solo per le restrizioni legate alla pandemia, ma per una serie di fattori sociali, economici e comportamentali, tra cui il cambio nelle abitudini di acquisto dei consumatori e le scelte abitative dei cittadini che prediligono i quartieri residenziali. Il risparmio di spesa per l’azienda deve essere reinvestito nel rinnovamento di macchinari, arredi o nel rilancio dell’attività, così da rendere maggiormente attrattivo il vecchio quartiere per turisti e residenti”.Il contributo per l’incentivazione dell’occupazione e il rinnovamento delle attività produttive si affianca al progetto strategico più ampio di riqualificazione del centro storico.Dal 10 marzo al 10 aprile 2021, gli interessati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico possono presentare il modulo e l’autocertificazione scaricabili dal sito www.comunearzachena.it via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it