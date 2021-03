Emergenza Covid, rinviata la gara Olbia-Pistoiese: riscontrati positivi tra i giocatori toscani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La decisione è stata presa in seguito all'istanza documentale presentata dalla società Pistoiese in data 9 marzo 2021; alle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento della Prevenzione - Unità Funzionale Semplice Igiene Pubblica e della Nutrizione Zona Pistoia - Azienda USL Toscana Centro, pervenuta in data 8 marzo 2021; e alla successiva comunicazione della medesima Azienda USL Toscana Centro pervenuta in data 10 marzo 2021 che evidenzia la presenza di focolaio in fase evolutiva all'interno del gruppo squadra della società Pistoiese. L'Olbia proseguirà regolarmente gli allenamenti tornando in campo domani mattina alla Basa.