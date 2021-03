Aumento casi Covid a La Maddalena: il sindaco lancia appello alla cittadinanza e proroga zona rossa

OLBIA. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, lo ha annunciato pochi minuti fa. La Maddalena sarà zona rossa ancora per una settimana. I dati -commenta il primo cittadino- non sono quelli sperati. 88 casi di positività, 24 di variante inglese, cinque ricoverasti in ospedale e solo tre guariti.







“I numeri appena forniti dall’autorità sanitaria -ha proseguito Lai- non ci consentono di riaprire e sono ampiamente sopra il limite previsti dai parametri della zona rossa previsti dal nuovo Dpcm. Stiamo inoltre aspettando il risultato di ulteriori tamponi. Però mi preme anche dire una cosa: in sette giorni siamo passati da 66 casi a 88 in soli sei giorni. Questo mi fa capire che non abbiamo rispettato le indicazioni. Ma possibile che sia necessario raddoppiare i controlli per far capire che questi provvedimenti servano a bloccare il contagio? Vi chiedo di riscoprirci comunità, perché prima ne usciamo e prima possiamo riprendere la nostra vita . Non bastano le persone che non ci sono più o vedere le persone ricoverate che stanno soffrendo insieme a tutte le loro famiglie. Questo problema investe tutti e queste divisioni non servono a nulla. Impegnamoci tutti e facciamo che questo ulteriore sacrificio serva a qualcosa”.

