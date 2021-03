Ad Arzachena ampiato il servizio di ritiro porta a porta in alcune zone dell'agro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Amministrazione comunale di Arzachena amplia il servizio di raccolta dei rifiuti e dei materiali riciclabili con il servizio porta a porta al via dal 1 aprile 2021 nelle località di Mascaratu, Rena e Micalosu. Sono 72 le utenze dell’agro interessate dalla novità in questa fase.“Anche quest’anno aggiungiamo nuove località al servizio porta a porta del Comune di Arzachena con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ridurre l’abbandono di rifiuti e garantire maggiore decoro e tutela dell’ambiente nell’agro con l’eliminazione progressiva delle isole ecologiche stradali - spiega il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni -. Come per tutti i cittadini serviti dal porta a porta, resta il divieto di conferire i rifiuti nei cassonetti stradali di altre zone. In caso di necessità extra calendario ci si potrà avvalere degli ecocentri in località Naseddu e a Cannigione”.Legambiente ha premiato Arzachena come Comune Riciclone costiero 2020 lo scorso 24 febbraio per aver superato la soglia del 80% di raccolta materiali riciclabili con una media del 80,74% e un picco del 81,34% registrato a giugno. Il risultato è stato raggiunto in anticipo rispetto al termine del 2022 imposto dalla Regione Sardegna grazie anche alle modifiche dell’appalto del servizio igiene urbana che ha esteso il ritiro a domicilio a numerose zone dell’agro.Gli utenti interessati possono recarsi all'ufficio S.C.E.A.S. in via Marconi n. 8, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, per il ritiro dei calendari, dei sacchetti, del riciclabolario e dei mastelli dotati di trasponder, un sistema di riconoscimento che consente di collegare l’utente a materiali e rifiuti prodotti. È bene munirsi di documento di riconoscimento e codice fiscale dell’intestatario della bolletta Tari.Per informazioni chiamare il numero 07891714656 (09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00) o il numero verde 800 194 925 (dalle 9:00 alle 13:00) o scrivere un’email all’indirizzo sceasarzachena@gmail.com