Quaranta milioni per il rilancio delle aree marine protette e parchi: prorogato il termine

Contributo alle imprese e alle guide escursionistiche operanti all’interno delle ZEA (Zone Economiche Ambientali) o all’interno delle Aree Marine Protette. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244, è prorogato al giorno 14 aprile 2021.Si ricorda a tutti gli imprenditori che operano all’interno dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo e che rientrano all’interno della categoria delle micro e piccole imprese impegnate in attività ecocompatibili, nonché alle guide dei Parchi e alle guide escursionistiche ambientali operanti all’interno delle ZEA o delle Aree Marine Protette, che è disponibile un sostegno alle loro attività, attraverso un contributo straordinario per il quale si può presentare istanza fino al 14 aprile 2021.Il bando è consultabile a questo link https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-contributo-straordinario-nelle-zea mentre le domande devono essere trasmesse per via telematica sul portale https://www.contributozea.it/.Il Presidente dell’AMP di Tavolara Alessandro Casella “ Vogliamo ricordare che grazie a questa misura, per la quale sono stati prorogati i termini fino al 14 aprile 2021, tutte le micro e piccole aziende impegnate in attività ecocompatibili che operano all’interno dell’Amp di Tavolara (comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro) possono beneficiare dei 40 milioni di euro di contributi messi a disposizione, attraverso il bando ZEA, dal Ministero della Transizione Ecologica. Il personale e gli uffici dell’Area Marina Protetta di Tavolara sono a disposizione degli operatori economici per eventuali chiarimenti ed informazioni”