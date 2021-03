In Sardegna solo per motivi di lavoro e salute, Solinas blinda la zona bianca

OLBIA. E' stata pubblicata ieri sera l'ordinanza numero 9 che entrerà in vigore da oggi 18 marzo e che inasprirà le modalità di accesso all'Isola per le persone che arrivano in Sardegna. In particolare, dopo l'esodo degli scorsi giorni, il presidente ha raccolto la preoccupazione dei sindaci e dei territori per l'arrivo incontrollato di migliaia di persone proprietarie delle seconde case.

I proprietari delle abitazioni destinate alle vacanze potranno dunque sbarcare solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o presentando la certificazione di vaccinazione o di negatività al tampone.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione