Vaccini anti-Covid per i cittadini ultraottantenni a Olbia, ecco le variazioni al programma

In accordo con la Dott.ssa Maria Giuseppa Campus, responsabile del servizio igiene pubblica della Assl di Olbia, prosegue in maniera coordinata la vaccinazione dei nostri concittadini ultraottantenni.Variazione nel programma di questa settimana.Le persone con cognome che inizia con la lettera P, Q, R, S dovranno presentarsi sabato 20 marzo all’ospedale Giovanni Paolo II, Via Bazzoni - Sircana, Località Tannaule osservando con attenzione l’orario indicato di seguito per evitare assembramenti:Cognome che inizia per P: dalle ore 8.00 alle 11.00Cognome che inizia per Q, R: dalle ore 11.00 alle 12.00Cognome che inizia per S: alle ore 12.00Le persone che dovessero già aver ricevuto la prima dose di vaccino, naturalmente, non dovranno presentarsi.Verranno inviati al più presto gli aggiornamenti per la prossima settimana.Queste variazioni, che permettono di anticipare i vaccini Pfizer di qualche giorno ai nostri anziani, sono dovuti alla sospensione della somministrazione di AstraZeneca ad altre fasce della popolazione, lasciando così liberi gli spazi dedicati.