Olbia, un 24enne nei guai per lesioni aggravate e porto di armi atte ad offendere

Il ragazzo, infatti, a seguito di una lite scoppiata per futili motivi aveva inferto alcune ferite, presumibilmente mediante un oggetto appuntito. Il giovane si era anche prodigato ad accompagnare il ferito presso il vicino 118, temendo di avergli cagionato gravi lesioni e lasciandolo sul posto, facendo poi perdere le proprie tracce. Il 24enne è stato quindi denunciato alla competente autorità giudiziaria per lesioni e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, una volta preso coscienza delle condizioni di salute non gravi del ferito, il quale non ha tra l’altro inteso formalizzare alcuna querela in merito, il ragazzo ha lasciato gli uffici del Commissariato di Olbia per fare rientro presso il suo paese di origine.



Il giovane, durante il controllo effettuato dagli agenti della Sezione Volanti del Commissariato, sorpreso di notte a girovagare da solo per le vie cittadine, ha inizialmente dichiarato di essere sprovvisto di documenti. Lo stesso sugli indumenti presentava alcune macchie di sangue, per tale motivo è stato accompagnato in Commissariato per gli accertamenti del caso.In seguito i poliziotti sono risaliti all’identità del giovane anche grazie alla denuncia di scomparsa fatta dai familiari, temendo un gesto estremo da parte del congiunto che aveva fatto perdere le proprie tracce a seguito di una lite avuta con un amico e compaesano.