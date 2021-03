Proseguono le vaccinazioni a Olbia con il personale docente e non docente delle scuole

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In accordo con la Dott.ssa Maria Giuseppa Campus, responsabile del servizio igiene pubblica della Assl di Olbia, proseguono le vaccinazioni del personale docente e non docente delle scuole. Gli interessati dovranno presentarsi all’hub allestito presso il salone ex Audi di Olbia, S.S. 125 Orientale Sarda (sulla sopraelevata), sulla base delle indicazioni ricevute dal proprio dirigente, in questo ordine per evitare di creare assembramenti.VENERDI 26 MARZO 2021Dalle ore 9.00 alle 12.00: il personale del I e del IV circolo, della scuola secondaria di primo grado n. 1 Ettore Pais, della scuola secondaria di primo grado n. 2 Armando Diaz, dell’istituto comprensivo di via Frosinone e della scuola secondaria di secondo grado Lorenzo Mossa.Dalle ore 12.00 alle 13.30: il personale del I e del III circolo, dell’istituto comprensivo di Loiri, della scuola secondaria di primo grado Armando Diaz.Alle 13.30: il personale del III e IV circolo.SABATO 27 MARZO 2021Dalle 9.00 alle 10.30: il personale della scuola secondaria di secondo grado Antonio Gramsci e dell’istituto tecnico Dionigi Panedda.Dalle ore 10.30 alle 11.30: il personale del IV circolo e della scuola secondaria di secondo grado Fabrizio De Andrè.Dalle ore 11.30 alle 12.30: il personale della scuola secondaria di primo grado Ettore Pais.Dalle ore 12.30: il personale dell’istituto comprensivo di via Frosinone.Nelle prossime ore verrà inviato il calendario per le giornate successive.