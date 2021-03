Blitz della polizia in una palestra ad Arzachena aperta nonostante i divieti: sanzionato il titolare

OLBIA. In provincia di Sassari venti persone sanzionate e sette locali pubblici, fra cui una palestra, chiusi dalla Polizia nel fine settimana per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Ad Arzachena, in Costa Smeralda, è stato multato il titolare di una palestra che ha continuato a svolgere la sua attività incurante delle disposizioni governative, con la conseguente chiusura della struttura. <div data-src="DROP_PERMALINK_HERE" data-widget-id="AR_4" data-ob-mark="true" data-browser="firefox" data-os="macintel" data-dynload="" data-idx="0"><div data-dynamic-truncate="true">

Gli agenti del Commissariato di Porto Cervo hanno identificato diversi clienti della palestra che hanno dichiarato di non eseguire sedute di allenamento ma sedute di meditazione. A Sassari sono state sanzionate tre attività, con ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'attività per tre giorni, perché non rispettavano gli orari previsti dall'ordinanza del sindaco. I controlli della Polizia sono stati intensificati in particolare presso le attività di vicinato e soprattutto i minimarket, al fine di evitare la vendita di alcolici ai minori.

