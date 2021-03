Tutto pronto a Olbia per la vaccinazione del personale di asili nido e scuole paritarie

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Venerdì al via la somministrazione del vaccino al personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole paritarie e private del Comune di Olbia.Gli interessati dovranno presentarsi venerdì 2 aprile, tra le 8.30 e le 11, all’hub allestito presso il salone ex Audi di Olbia, S.S. 125 Orientale Sarda (sulla sopraelevata).