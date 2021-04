"Stelle" è il titolo della nuova edizione del Time in Jazz 2021, giovedì 8 aprile la presentazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Qui pulsa il cuore dell'organizzazione e si concentra il grosso della manifestazione, in particolare i concerti serali che si tengono nell'arena allestita in piazza del Popolo. Ma Time in Jazz, alla sua trentaquattresima edizione, si snoda abitualmente attraverso una quindicina di altri comuni e località del nord dell'isola - quest'anno Arzachena, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Bulzi, Ittiri, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Mores, Olbia, Oschiri, Porto Rotondo, San Teodoro, Telti e Tempio Pausania - facendo tappa con i suoi concerti del mattino e del pomeriggio in spazi e scenari sempre differenti, tra chiesette di campagna, scorci di mare, piazze, boschi, siti archeologici.Ogni anno il festival (che nel 2020 è stato insignito dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica) si riconosce in un titolo diverso: "Stelle" è quello che caratterizza la prossima edizione; un titolo ispirato a Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e al suo capolavoro, la Divina Commedia, dove la parola "stelle" ricorre alla fine di ognuna delle tre cantiche del poema.Oltre alla musica dal vivo, tanti altri appuntamenti e iniziative arricchiranno, come sempre, il cartellone: attività e laboratori musicali per i bambini, presentazioni di libri e novità editoriali, azioni di promozione e sensibilizzazione ambientale, proiezioni di film e documentari, mostre, conferenze, incontri, degustazioni.Time in Jazz si annuncia dunque con un programma al solito fitto e variegato alla sua edizione numero trentaquattro, che verrà presentata alla stampa giovedì 8 aprile, con inizio alle 11, in videoconferenza su piattaforma Zoom. Insieme al direttore artistico Paolo Fresu, interverrà una rappresentanza delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati che sostengono il festival. I giornalisti interessati potranno partecipare cliccando sul link https://bit.ly/3wqSOS6.La trentaquattresima edizione del Festival Time in Jazz è organizzata dall'associazione culturale Time in Jazz con il sostegno dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Comunità Montana Monte Acuto e delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri coinvolti nel festival, con il contributo della Fondazione di Sardegna, del Banco di Sardegna, di Unipol Gruppo, di Corsica Ferries–Sardinia Ferries, e con la collaborazione di Arborea, Rau Arte Dolciaria, distilleria Lucrezio R., Geasar, Consorzio Porto Rotondo e Scuola Holden. Media partner Radio Monte Carlo, Spotify e Spreaker. Time in Jazz fa parte dell'Associazione I-Jazz, del Sardinia Jazz Network, del progetto GreenFEST e di Jazz Takes The Green, la rete dei festival jazz ecosostenibili.Per informazioni, la segreteria di Time in Jazz risponde al numero 320 38 74 963 e all'indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it. Altre notizie sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it e alla pagina www.facebook.com/timeinjazz.