Lunedì e martedì prossimo lavori di Abbanoa a Pittulongu, possibilità torbidità delle acque

Si comunica che lunedì 12 e martedì 13 verranno eseguiti due interventi di sostituzione delle pompe idrauliche e del piping negli impianti denominati Juanne Secche 1 e Juanne Secche 2, in località Moriscu a Pittulongu.Gli interventi, salvo imprevisti, non dovrebbero creare disservizi in distribuzione per la fornitura idrica alle utenze in quanto le scorte presenti nei serbatoi garantiscono una riserva idrica sufficiente al fabbisogno per la durata degli interventi. A seguito delle operazioni messa in funzionamento delle nuove pompe potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.