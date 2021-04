Olbia, follia di un 24enne in bici che prende a pugni un passante di 64 anni mandandolo in ospedale

Arrestato con accuse di lesioni personali gravissime, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, l’Autorità giudiziaria ne ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Sassari-Bancali, in attesa della convalida. La vittima stamani è stata trasferita a Sassari e dovrà essere sottoposta a intervento di riduzione chirurgica maxillo facciale.



Senza alcun motivo il ragazzo è tornato indietro e ha sferrato un violento pugno all’uomo, che è rovinosamente caduto a terra e, all’atto di rialzarsi, ne ha ricevuto un secondo che gli ha procurato delle gravissime lesioni al volto giudicate dai medici guaribili in 45 giorni. La chiamata di un testimone al 112 ha fatto scattare l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri, che hanno intercettato il giovane nelle vicinanze pochi istanti dopo. Quest’ultimo, alla vista dei militari, ha reagito iniziando a sferrare pugni e calci e poi, estratto un coltello, ha minacciato gli operatori. La sua azione è stata neutralizzata con l’ausilio dello spray urticante al peperoncino. Disarmato e reso inoffensivo con molte difficoltà, anche durante il trasferimento in caserma il ragazzo ha continuato nella sua azione violenta, danneggiando con calci la vettura militare.Anche due dei Carabinieri intervenuti hanno riportato lievi ferite, tuttavia guaribili in pochi giorni di riposo e cure. In supporto alle pattuglie dell’Arma sono inoltre intervenute due volanti della Polizia di Stato del locale Commissariato.