Borsa nazionale di studio per gli studenti delle superiori anno scolastico 20/21

OLBIA. L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Sabrina Serra, rende noto che fino al 30 aprile 2021 è possibile presentare la domanda relative alla borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a favore degli studenti anno scolastico 20/21. L’avviso e il modello di domanda da utilizzare è disponibile nel sito del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it:-Link Aree Tematiche -Istruzione –Diritto allo Studio-Sezione notizie.







Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2021 con una delle seguenti modalità:-a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it-e-mail comune.olbia@comune.olbia.ot.it-al Protocollo Generale situato a Olbia in via Garibaldi n. 49 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Per informazioni contattare il telefono 078952084–078952085-078952056 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, da lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17. e-mail: afarris@comune.olbia.ot.it–marco.deidda@comune.olbia.

