Buoni libro scuole secondarie, in pubblicazione le graduatorie sul sito del comune di Olbia

L’assessore alla Pubblica Istruzione rende noto che dal 14/04/2021 saranno in pubblicazione le graduatorie provvisorie per l’assegnazione del contributo Diritto allo Studio 2020 (Buono Libri) in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021.Le suddette graduatorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Olbia, http://www.comune.olbia.ot.it – Link AREE TEMATICHE - ISTRUZIONE – DIRITTO ALLO STUDIO e su SEZIONE - NOTIZIE. Gli interessati potranno proporre ricorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Diritto allo Studio - Angela Farris Tel. n. 0789/52084 – e-mail: afarris@comune.olbia.ot.it Tel. n. 0789/52085 – e-mail: marco.deidda@comune.olbia.ot.it