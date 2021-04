Air Italy, Marino (M5s): "Risposte urgenti per i 1500 lavoratori della compagnia"

OLBIA. “La difficile trattativa con l’Unione europea sul salvataggio di Alitalia, sotto i riflettori in queste settimane, non deve far dimenticare la drammatica situazione dei dipendenti di Air Italy”, così in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Nardo Marino in commissione Trasporti. “Il Governo deve produrre ogni sforzo per cercare di ricollocare la forza lavoro della compagnia.







Parliamo di circa 1500 dipendenti di stanza a Olbia e Malpensa per i quali occorre trovare le risorse per prorogare la cassa integrazione e offrire il giusto sostegno ai lavoratori licenziati nel pieno della crisi economica legata alla pandemia”. “Auspico che vengano svolte approfondite verifiche sulle due offerte di acquisizione della compagnia pervenute sul tavolo dei liquidatori di Air Italy e che le Regioni direttamente interessate alla vertenza, Sardegna e Lombardia, come più volte dalle stesse annunciato, provino a creare le condizioni per l’avvio di una nuova compagnia, anche a carattere regionale, in grado di riassorbire i lavoratori”, conclude il deputato M5S.

