OLBIA. Intorno alle 8 del mattino i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località Cascioni per il salvataggio di un asinello caduto in una voragine di fango dopo essersi incastrato in una rete metallica.







La squadra, dopo aver liberato e trasportato l'animale in zona sicura, ha provveduto ad allertare il proprietario e il veterinario di turno. Le immagini si riferiscono alla conclusione dell'intervento.

