Gara di canottaggio indoor, la Sardegna si piazza nei primi posti

convinceva con un secondo posto sabato, nella finale con atleti di peso superiore e neo campioni europei e il tecnico bosano Massimo Casula seguiva le ragazze della squadra nazionale junior impegnate nella regata internazionale della quale l’Italia si è giudicata il medagliare; nelle varie sedi delle società sarde canottieri di tutte le età si cimentavano in regate indoor a distanza online sul remoergometro.Per la Sardegna hanno partecipato la Canottieri Ichnusa di Cagliari con 50 atleti iscritti, la Canottieri Tula Elettra con 19 iscritti, la Canottieri Olbia con 14 iscritti.Ottimi risultati con decine di medaglie per gli atleti isolani, dai più giovani fino ai master, a dimostrazione che la voglia di competizione è tanta.Domenica 25 aprile appuntamento con la regata regionale a Olbia, valida per le qualificazioni per le categorie ragazzi e junior al secondo meeting nazionale.Canottieri Ichnusa CagliariPrimi classificati:Filippo Ortu (Allievi CM 500 metri), Federico Pintus (Ragazzi M 500 metri), Roberto Pusinelli (Senior M 500 metri).Secondi classificati:Davide Ortu (Allievi B1 500 metri), Roberto Pusinelli (Senior M 2000 metri), Sofia Pintus (Allievi CF 500 metri), Enrico Delitala (Allievi CM 500 metri), Andrea Calcaterra (Ragazzi M 500 metri), Gabriele Di Dino (Under23 M 500 metri).Terzi classificatiEmanuele Dessì (Allievi CM 500 metri), Alice Meloni (Ragazzi F 500 metri), Bogdan Virdis (Junior M 500 metri), Yaroslav Virdis (Under23 500 metri), Piero Deplano (Master 60-69).Canottieri Tula ElettraSecondi classificatiSalvatore Frau (Cadetti M 500 metri ), Alessandro Pintadu (Master 40-49 500 metri), Davide Brundu (Adaptive 500 metri).Terzi classificatiStefano Muntoni (Cadetti M 500 metri ), Daniela Scarpellino (Master 40-49 500 metri).