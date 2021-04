Proseguono i lavori di ammodernamento dell'illuminazione delle gallerie della Olbia-Nuoro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Proseguono i lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione a servizio della galleria "Castelluccio", lungo la strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, in provincia di Sassari.A partire da lunedì 26 aprile e fino a domenica 2 maggio, lungo il tunnel che si estende per circa 300 metri nel territorio di San Teodoro, sarà avviata la sostituzione della vecchia illuminazione con nuove lampade A LED sulla carreggiata in direzione Nuoro a seguito della conclusione dei medesimi interventi lungo la carreggiata opposta in direzione Olbia.I lavori fanno parte di un ampio piano di interventi che riguarda le strade del nord Sardegna avviato a gennaio e del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Consentirà un risparmio energetico di circa il 30% e l'incremento degli standard di sicurezza per l'utenza stradale attraverso una migliore illuminazione sia delle gallerie sia dei tratti all'aperto.