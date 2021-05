La Assl di Olbia ricorda la prenotazione vaccinale tramite il portale delle Poste

La prenotazione sul sistema delle Poste è richiesta anche per coloro che si fossero già registrati sul portale regionale delle adesioni, ma non avessero ancora ricevuto conferma di data, luogo e ora dell’appuntamento.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Assl di Olbia ricorda che dal 14 maggio 2021 per poter ricevere il vaccino anti-Covid è indispensabile prenotarsi attraverso il portale delle Poste Italiane. Si tratta di un portale online dedicato, accessibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it saranno inoltre a disposizione dei cittadini il call-center - attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero verde 800.00.99.66 - e gli sportelli automatici (Atm) presso gli uffici postali. A partire da domani18 maggio sarà possibile effettuare la prenotazione anche tramite i portalettere. Possono prenotare la vaccinazione i cittadini appartenenti alle categorie attualmente coinvolte nella campagna di vaccinazione, individuati per fascia d’età o comunque secondo le disposizioni della Regione Sardegna.In fase di prenotazione sarà possibile scegliere la data e il punto di vaccinazione, secondo le disponibilità. Sarà inoltre possibile indicare l’eventuale necessità di somministrazione a domicilio per le persone allettate, modalità che continuerà a essere disponibile anche su richiesta diretta al medico di famiglia.