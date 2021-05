Torna a Golfo Aranci il Festival della Zuppa di pesce dall'1 al 6 di giugno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Torna a Golfo Aranci il Festival della Zuppa di pesce e delle tradizioni di mare, l’importante manifestazione gastronomica nata per valorizzare il piatto tipico locale, riconosciuto anche dall’Accademia della cucina italiana. Dopo una pausa imposta, come per tutti gli eventi, dalla pandemia, la rassegna, in programma dall’1 al 6 giugno prossimi, riparte in sicurezza e con un calendario di iniziative a contorno. Quello di Golfo Aranci è il primo evento della Gallura in zona gialla ed anche il primo della stagione.“C’è voglia di rincominciare e c’è ottimismo per la ripartenza - commenta il sindaco Mario Mulas -. Abbiamo scelto di iniziare la stagione con questa importante rassegna gastronomica, che già in passato aveva fatto registrare il suo apprezzamento da parte del pubblico, per ricordare le nostre tradizioni, stando al fianco agli imprenditori della ristorazione, che proprio in questi giorni riapriranno la loro attività. Negli ultimi anni, Golfo Aranci ha dimostrato la sua vocazione turistica e all’accoglienza e anche per questa stagione, nonostante la pandemia, nel rispetto di tutte le regole e prescrizioni, abbiamo in programma un calendario di iniziative articolato e di altissimo livello”.Il Festival della Zuppa di pesce sarà, quindi, solo il primo degli eventi in programma per la stagione. Direttamente nei ristoranti di Golfo Aranci aderenti, sarà possibile degustare il piatto preparato secondo la ricetta originale, ad un prezzo convenzionato. In contemporanea, nelle vie del centro verrà allestita una mostra espositiva, che permetterà di riscoprire le origini marinare e le bellezze del territorio. Durante la manifestazione, inoltre, sarà possibile partecipare ad un contest, che premierà la foto più bella scattata nella località, e si potrà votare la migliore zuppa dei ristoranti.“Abbiamo creduto fortemente in questo festival che valorizza le tradizioni di Golfo Aranci - aggiunge l’assessore al Turismo Luigi Romano -. Quello che ci aspettiamo con questa manifestazione è l’inizio di un percorso che possa permettere di promuovere il nostro piatto tipico anche in chiave turistica, andando ad incrementare la ricettività nei periodi di bassa stagione. Il riconoscimento delle ricetta, ricevuto tre anni fa dall’Accademia della cucina italiana, ha rappresentato un motivo di grande orgoglio e ci incoraggia ad andare avanti su questa strada”.“Nonostante l’importante sviluppo turistico, Golfo Aranci è fortemente legata alle sue tradizioni marinare e alle sue radici e con questo festival lo vogliamo ricordare - completa l’assessore al Commercio Gianni Prontu -. Inoltre, crediamo che questa manifestazione possa servire da volano alla ripartenza e aiutare gli esercenti, tra i più penalizzati dalla pandemia, proprio nel momento della ripresa della loro attività”.