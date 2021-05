Sedici studenti ad una festa in una casa all'Isola Rossa, blitz dei carabinieri e denunce

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato sera, su segnalazione di alcuni cittadini, la centrale operativa della compagnia di Valledoria ha inviato due pattuglie all’Isola Rossa che hanno contestato l’inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da covid-19 a sedici studenti. I ragazzi alle 23.30 stavano partecipando ad una festa privata in un’abitazione. contestualmente è stato denunciato un partecipante per spaccio ed un altro è stato segnalato amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti.