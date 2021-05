World Triathlon Cup Arzachena 2021, sabato e domenica interruzione della viabilità a Cannigione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato 29 maggio in occasione della World Triathlon Cup Arzachena 2021 si osserverà l’interruzione della viabilità a Cannigione dalle 9 alle 17. Il comitato organizzatore locale, ringraziando per la comprensione, invita a prendere visione dell’ordinanza relativa allegata al presente comunicato e pubblicata sul sito del Comune di Arzachena al seguente link. Domenica 30 maggio in occasione del Triathlon Costa Smeralda si osserverà l’interruzione della viabilità in tutte le strade interessate dal percorso di gara dalle 9 alle ore 13 sul percorso bici (indicato in rosso sulla mappa allegata e che si sviluppa per intero sulle SP 59, SP 13 e SP 166) e dalle 9 alle15 nel lungomare di Cannigione.Al fine di limitare al massimo eventuali disagi che le variazioni alla circolazione possono creare ai cittadini, si chiede la collaborazione degli organi di stampa affinché diffondano in modo capillare le modifiche alla viabilità. Inoltre, si ricorda che in tutte le aree del percorso di gara e dell'evento è vietata la presenza del pubblico. La gara verrà trasmessa in diretta web su Rai Sport Web e sul sito della Federazione Italiana Triathlon.La Prova Nuoto parte dalla spiaggia di Cannigione e si svolge su un singolo giro di 1500 m.Il Percorso Ciclistico prevede 37km percorsi per intero sulla splendida strada provinciale 5.Il Percorso Podistico si sviluppa interamente sul Lungomare di Cannigione e prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere 4 volte per un totale di 10km.