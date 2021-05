A Olbia la seconda regata regionale di canottaggio, ecco com'è andata

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il palcoscenico della seconda regata regionale è stato per la seconda volta il mare di Olbia. Infatti, come la prima, anche la seconda regata regionale valida per le classifiche nazionali si è svolta al porto cittadino, con l'organizzazione della Lega Navale Italiana-sezione di Olbia e della Delegazione Regionale Sardegna della Federazione Italiana Canottaggio.Le gare si sono svolte regolarmente anche se la seconda parte della mattinata di gara è stata sferzata da un modesto grecale che ha reso un po' più difficili le condizioni del campo di gara, soprattutto per i canottieri più giovani.Presenti tutte le società isolane, 16 le gare disputate principalmente in singoli con i seguenti primi posti:Michele Loi - Sannio Bosa nella 1^ batteria del singolo ragazzi;Luigi Ecca - CNO Oristano nella 2^ Batteria del singolo ragazzi;Alice Meloni - Canottieri Ichnusa nel singolo ragazze;Luigi Ecca - CNO Oristano nel singolo junior;Stefano Testoni - Canottieri Olbia nel singolo 7,20 allievi B1;Gabriele Cossu - Canottieri Sannio nel singolo Cadetti maschile;Anja Vinci - Canottieri Sherdana nel singolo 7,20 allieve B2Carlotta Serra - Lega Navale Olbia nel singolo junior femminile;Benedetta Brai - CNO Oristano nel singolo 7,20 allieve B1;Darius Barbu e Domenico De Luca - Canottieri Olbia nel doppio allievi B2;Raffaele Sanna - Canottieri Tula nel singolo 7,20 allievi B2;Noah Pinna - Sannio Bosa nella 1^ batteria del singolo 7,20 allievi C;Alessandro Lai - Sannio Bosa nella 2^ batteria del singolo 7,20 allievi C;Sofia Pintus - Canottieri Ichnusa nel singolo 7,20 allieve C;Gianni Borrelli - Lega Navale Olbia nel singolo Master.Sabato 29 maggio una rappresentanza della Canottieri Ichnusa ha partecipato a Fano sul mare Adriatico marchigiano ad una gara di Coastal Rowing Beach Sprint, nuova specialità di canottaggio da mare, molto spettacolare con partenze e arrivi dalla spiaggi ottenendo ottimi risultati, in particolare con un primo posto per il doppio senior maschile di Roberto Pusinelli e Yaroslav Virdis e un secondo posto per il singolo senior di Roberto Pusinelli.