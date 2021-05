Sbarca a Olbia con 120mila euro non dichiarati, scattato il sequestro di 55mila euro

Alla domanda rituale dei funzionari se trasportasse denaro, il passeggero rispondeva di avere con sè 10.000 euro, ma dal controllo eseguito sul bagaglio e dalla perquisizione della persona venivano rinvenute banconote per 120.150 euro, di cui 600 pezzi da 200 euro. Pertanto è stato eseguito il sequestro di 55.000 euro, pari al 50% della somma illecitamente trasportata, eccedente l’importo di 10mila euro, così come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 195/2008.





L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza negli spazi doganali aeroportuali, attraverso l’elaborazione di specifiche analisi di rischio orientate, in particolar modo, al monitoraggio e controllo dei passeggeri e del bagaglio trasportato nei voli ritenuti più “sensibili” per la perpetrazione di illeciti valutari.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari ADM di Sassari in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia - Aeroporto “Costa Smeralda”, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, hanno individuato un cittadino tedesco, proveniente dalla Germania, in possesso di 120.150 euro non dichiarati.