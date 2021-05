Sorpresi nella notte in giro senza giustificato motivo, a Santa Teresa quattro sanzioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Proseguono in controlli da parte dei carabinieri sul rispetto delle norme imposte dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria da covid-19. Sono state quattro le sanzioni elevate dai militari dell’arma nel comune di Santa Teresa Gallura nell’ultimo week-end di zona gialla. I giovani sono stati sorpresi nella notte in giro senza giustificato motivo e pertanto senza rispettare le regole della zona gialla. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nonostante il passaggio alla zona bianca.