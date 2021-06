Casi di Covid nel cast del film "La Sirenetta"? Le precisazioni del sindaco di Golfo Aranci

"Apprendo da un organo di informazione online della presunta esistenza di alcuni casi di positività all'interno del set cinematografico allestito nel nostro Comune. E' doveroso che io precisi quanto segue: - la notizia non è confermata dall'Autorità Sanitaria - che ho sentito di persona - quale unico soggetto in possesso dei dati sugli eventuali contagi; - la situazione sanitaria in paese è assolutamente sotto controllo e non vi sono casi di positività. Per quanto sopra è necessario tutelare ogni sforzo compiuto nella direzione di affermare il nostro paese come località sicura e la tranquillità di chi sta lavorando ad una produzione internazionale che ci porterà visibilità e prestigio. Come faccio da oltre un anno vi aggiornerò prontamente".

Le riprese del film della Walt Disney La Sirenetta in corso a Golfo Aranci, Castelsardo e Santa Teresa Gallura sarebbero state interrotte a causa di alcuni casi di Covid nel cast. La produzione avrebbe, a titolo precauzionale, sospeso momentaneamente tutte le attività in attesa di effettuare tutti gli accertamenti necessari ed evitare possibili altri contagi. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Golfo Aranci che ha voluto precisare come non vi siano conferme dell'accaduto e come la situaizone sanitaria sia sotto controllo. Ecco le sue parole: