Malore in mare per un turista a La Maddalena, salvato da un militare della Marina Militare

Il militare a quel punto ha avviato la manovra di rianimazione cardiopolmonare manuale. Nel frattempo dal porto di Cala Gavetta è partita la motovedetta SAR della Guardia Costiera, con a bordo personale sanitario di La Maddalena e contestualmente è decollato da Olbia l’elicottero del 118 con medico a bordo.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

per cause in corso di accertamento ha iniziato ad essere difficoltà non riuscendo più a rimanere a galla. Un militare della Marina Militare Italiana libero dal servizio, che si trovava causalmente con la propria imbarcazione a pochi metri dal malcapitato si è reso subito conto della difficoltà dell'uomo.Il militare si è prontamente tuffato in acqua raggiungendo in pochi secondi il turista francese trasferendolo a riva. Giunti sulla spiaggia, mentre è stato richiesto da parte di altri bagnanti presenti sul posto l’intervento della Guardia Costiera e del 118, il soccorritore si è accorto che l’uomo aveva perso conoscenza.Nel frattempo dopo circa 10 minuti di ininterrotta attività di rianimazione del militare finalmente il turista ha ripreso conoscenza.Dopo pochi istanti giungeva sul posto la motovedetta la quale provvedeva a sbarcare in spiaggia il personale sanitario che, unitamente al medico del 118, calatosi dall’elicottero, stabilizzavano il paziente effettuando sul posto un elettrocardiogramma ed il monitoraggio dei parametri vitali.In stretta sinergia con il personale sanitario del 118 e tenuto conto delle condizioni di salute, il turista veniva trasportato a bordo della motovedetta della Guardia Costiera e portato verso un approdo limitrofo alla piazzola dell’elisoccorso e, da qui, affidato al personale dell’elicottero per il successivo trasferimento all’ospedale di OlbiaGrazie alla sinergia delle istituzioni che operano sull’Isola di La Maddalena e, in particolare, al non comune intervento del militare della Marina, si sono positivamente concluse le attività di soccorso del turista francese.