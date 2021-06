Auto ferma per un guasto all'altezza di Monti travolta da un altro mezzo

OLBIA. Questa notte la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente stradale fra due auto sulla ss 726 direzione Sassari all’altezza del bivio per Monti. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che ha messo in sicurezza lo scenario. Le due auto una Ford Focus e una Alfa Romeo Giulietta entrambe condotte da due giovani ragazzi, si sono scontrate violentemente.







La Ford ha iniziato a perdere potenza e si è fermata sulla carreggiata per un avaria al motore, mentre sopraggiungeva nella stessa direzione l’Alfa Romeo che non è riuscito ad evitarla. L’impatto è stato violento ma entrambi i conducenti sono rimasti illesi e non hanno riportato ferite. Sul posto i Carabinieri

