Ancora più pulite le acque di Porto Cervo grazie a Seabin, i contenitori acchiappaplastiche

Il meccanismo di funzionamento dei Seabin è molto semplice: consistono in contenitori immersi nell’acqua dotati di una pompa in grado di creare una corrente che cattura i rifiuti. Un operatore della Marina provvederà alla supervisione, allo svuotamento e al conferimento differenziato di quanto raccolto in acqua. L’intera operazione sarà ripetuta una o più volte al giorno a seconda dello stato di pulizia del mare portuale. Questa iniziativa della Marina di Porto Cervo è perfettamente in linea con l’approccio alla sostenibilità del Gruppo. La salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, infatti, rappresenta da sempre un impegno primario di Smeralda Holding, che lavora a fianco di istituzioni, cittadini e operatori turistici, non solo per garantire lo sviluppo turistico dell’area in chiave sostenibile, ma anche e soprattutto per il benessere del pianeta e delle generazioni future.



, in linea con la strategia di sostenibilità portata avanti dal Gruppo. Insignita anche quest’anno della Bandiera Blu per gli approdi turistici, Porto Cervo Marina dà ora il benvenuto ai Seabin, i cestini galleggianti progettati per ridurre la quantità di rifiuti in mare.I tre dispositivi – personalizzati con il logo della Marina di Porto Cervo e posizionati nelle banchine del porto – sono progettati per raccogliere materie plastiche, soprattutto microplastiche, gasolio e benzina dalla superficie del mare e hanno una potenzialità di oltre 500 chili di rifiuti all’anno.che gestisce circa venti esclusive marine in tutto il mondo. È situata nell’ansa occidentale del porto, ha una capienza di oltre 700 posti barca e dispone di una prestigiosa offerta di servizi e assistenza per imbarcazioni di lusso. Ospita ogni anno gli yacht più grandi e più lussuosi del mondo, fino a 160 metri di lunghezza.