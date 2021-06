Scontro tra due auto a Cugnana, un ferito trasportato in elicottero a Olbia

OLBIA. Intorno alle 11 la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente stradale sulla Sp 73 in direzione Cugnana. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia che ha dovuto estrarre il conducente della Fiat Panda restato incastrato all’interno dell’abitacolo, con l’ausilio delle cesoie e divaricatore.







Quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale di Olbia con l’ausilio dell’elisoccorso, mentre il conducente della Fiat Punto è stato trasportato all’ospedale di Olbia tramite ambulanza medicalizata del 118. Non si segnalano altri feriti sulle cause dell’incidente frontale i rilievi sino in corso di accertamento da parte della polizia municipale e polizia stradale.

