Un 36enne deceduto questa notte in seguito ad un incidente stradale sulla strada per Abbiadori

Il conducente, sbalzato fuori dall'abitacolo per una decina di metri, è purtroppo deceduto, malgrado il tentativo di rianimazione sul posto da parte del personale del 118. La squadra, dopo aver collaborato coi sanitari per la prima assistenza al ragazzo, ha messo in sicurezza l'autovettura e bonificato l'area dell'intervento. Presenti i Carabinieri di Olbia per i rilievi.