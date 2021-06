Auto in fiamme in via Aldo Moro ad Arzachena, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che in pochi minuti è arrivata sul luogo dell'intervento spegnendo in poco tempo l'auto in fiamme e mettendo in sicurezza l'impianto di GPL presente all'interno del veicolo, evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante. Si provvisto, poi, alla bonifica del sito dopo che l' auto è stata potata via dal carroattrezzi. Sul posto anche i vigili urbani di Arzachena.