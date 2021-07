Salmo, Bob Sinclar e Coez a Cugnana per un super concerto in mare su un palco galleggiante

OLBIA. Annunciati oggi i primi nomi della line-up ufficiale di MINI presents Water World Music Festival.Un evento unico nel suo genere, che per la prima volta vedrà esibirsi sullo stesso palco Salmo, ideatore e protagonista dell’evento, che ospiterà durante il suo set Coez. Il main set sarà preceduto dall’esibizione di Bob Sinclar, mentre l’apertura pomeridiana sarà invece affidata al dj set di Mamacita. Il festival, organizzato da LBNSK360 e Vivo Concerti, in stretta collaborazione con il Title Partner MINI e Red Carpet, e di cui glo™ è Main Partner e Radio 105 Radio Partner ufficiale, si svolgerà durante il pomeriggio di domenica 25 Luglio 2021 a largo della Marina di Cala dei Sardi (Olbia, Sardegna).







Un palco galleggiante di 640m² e 200 imbarcazioni dalle quali il pubblico potrà assistere all’evento, creeranno una vera e propria arena da festival in mare. I biglietti, già in vendita sul sito www.waterworldmusicfestival.com, si configurano nel noleggio di imbarcazioni di varie tipologie: si può scegliere se vivere l’evento in compagnia di amici su gommoni, barche a vela o velieri d’epoca, o in alternativa scegliere l’acquisto del posto singolo su motonavi passeggeri. Al fine di garantire il divertimento in sicurezza e il distanziamento sociale in acqua e a bordo delle barche, l’accesso all’evento sarà consentito a un numero limitato di partecipanti con il monitoraggio costante

