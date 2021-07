Incidente stradale a La Maddalena, un motoclista trasportato al Paolo Merlo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari intorno alle ore 16.15 ha ricevuto una richiesta d'intervento per un incidente stradale che ha visto ferito un motociclista a La Maddalena in via Guglielmo Oberdan. La squadra del distaccamento locale è stata inviata per mettere in sicurezza i mezzi e la zona interessata. Il conducente della moto è stato trasportato all'ospedale Paolo Merlo dai sanitari del 118 per le cure del caso.Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto Carabinieri e personale del 118.