Sardinia Food Awards, l'assessora Murgia: "Coniugare le tradizioni con le tecnologie moderne"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. “La Sardegna è una terra ricca di tradizioni millenarie e custode di una cultura agroalimentare d’eccellenza che valorizza i suoi prodotti genuini, sempre più graditi al consumatore in Italia e all’estero. Abbiamo materie prime di elevata qualità, ricette tradizionali, lavorazioni attente e una consolidata esperienza culinaria. La sfida di oggi è quella di coniugare le tecnologie moderne con la qualità e le antiche tradizioni locali. Con l’auspicio che questa manifestazione prosegua con lo stesso successo riscontrato nelle precedenti edizioni, vi ringrazio per l’invito, vi assicuro il mio personale impegno e della Giunta Solinas per supportare nuove e importanti iniziative come quella di oggi.”Così l’assessora regionale dell’agricoltura, Gabriella Murgia, al Sardinia Food Awards, l’evento dedicato alle eccellenze agroalimentari della Sardegna, svoltosi ieri sera al Golf Club Is Molas