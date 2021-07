Giorgia Caforio firma per la terza stagione consecutiva con la Volley Hermaea

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo ben sette novità, la Volley Hermaea Olbia è felice di annunciare una riconferma: quella di Giorgia Caforio, che sarà il libero biancoblù per la terza stagione consecutiva.- Nata a Latiano (Brindisi) il 16 settembre 1994, alta 168 cm, Giorgia ha intrapreso la sua carriera professionistica ad appena 18 anni nelle fila della Cedat 85 San Vito dei Normanni, in A2. Nel 2013/14 è scesa di categoria per approdare a Mesagne (B2), quindi l’anno successivo è stata protagonista al Comes Volley Taranto, sempre nella quarta divisione nazionale. Nell’estate del 2015 è tornata in A2 per rispondere alla chiamata del Volley Soverato, formazione con cui ha militato per due stagioni e mezzo prima di spostarsi in direzione Cuneo. Con la maglia dell’Ubi San Bernardo il nuovo libero olbiese ha concluso la regular season al secondo posto per poi cedere il passo in semifinale playoff al Fenera Chieri. Compagine, quest’ultima, che l’ha voluta tra le sue fila per l’avventura in A1. Nell'estate del 2019 l'approdo all'Hermaea, con cui ha confermato le sue doti segnalandosi tra i migliori liberi nella categoria. Nell'annata appena trascorsa Caforio ha brillantemente contribuito alla salvezza della squadra biancoblù.- "Siamo contentissimi di aver riconfermato Giorgia - afferma Michelangelo Anile, direttore generale dell'Hermaea - era un punto fermo dal quale desideravamo ripartire. La conosciamo ormai da due anni, dunque abbiamo ben presenti i suoi valori, sia tecnici che umani. E' animata da un'enorme ambizione, sa motivare le compagne e, nelle due stagioni a Olbia, le sue prestazioni sono sempre migliorate. Vista la sua conoscenza della piazza sarà senz'altro un elemento fondamentale nello spogliatoio. E' stato facile pensare subito a lei come pedina chiave della nuova squadra".