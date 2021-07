Tutto pronto per l'Italia Polo Challenge Porto Cervo, da mercoledì 21 a sabato 24

Quest’ultimo è una vera leggenda del polo e, come assicurano gli addetti ai lavori, lo spettacolo di vederlo in campo appagherà pienamente l’appuntamento sia dal punto di vista dell’agonismo che dello spettacolo sportivo. Pancho, così Bensadon per gli amici del polo e i tantissimi fans, è un vero e proprio leader e ha in passato giocato i massimi tornei del calendario internazionale compreso l’Abierto di Buenos Aires.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Con l’arrivo delle iscrizioni delle squadre, si sta velocemente concretizzando il quadro sportivo della prima edizione di Italia Polo Challenge Porto Cervo-Baylandi Cup (mercoledì 21/sabato 24 luglio). L’atteso evento internazionale, che riporta con la spettacolare formula dell’Arena Polo la più antica tra le discipline equestri in Costa Smeralda dopo oltre dieci anni di assenza, sarà ospitato nel Campo Sportivo Andrea Corba di Abbiadori nell’immediato entroterra di Porto Cervo, comune di Arzachena. "Eventi come l’Italia Polo Challenge -ha dichiarato l'assessora allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena, Valentina Geromino-