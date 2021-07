Incontro tra Cipnes e Tag Gallura per promuovere i prodotti enogastronimici galluresi all'estero

OLBIA. Il 19 luglio 2021, nella propria sede di Olbia, i vertici del Cipnes Gallura hanno incontrato il Tag Gallura, che rappresenta le principali organizzazioni produttive e sindacali galluresi, per coinvolgerlo nel programma di marketing territoriale Insula e nella selezione di 100 micro, piccole e medie imprese del food&wine per la promozione dei loro prodotti nel mercato nazionale e in quelli internazionali. Nell’introduzione, il presidente Gianni Sarti ha sottolineato che, in una situazione incerta per le aziende come quella attuale, è più che mai necessario mantenere e rinforzare la cooperazione tra i diversi attori del sistema economico della Gallura. Il responsabile della divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes, Massimo Masia, ha illustrato al Tag Gallura il programma Insula Sardinia Quality World, finanziato dall’assessorato regionale al Turismo con due obbiettivi: da una parte, promuovere la destinazione Sardegna attraverso i sistemi produttivi d’eccellenza del food&wine e dell’artigianato artistico; dall’altra aggregare e portare sui mercati internazionali le micro, piccole e medie imprese della Sardegna dei due settori economici.







Il Cipnes è lo strumento attraverso cui produttori e albergatori vengono messi in contatto. Nato con la PTE, la Piattaforma Tecnologica Europea in fase di realizzazione nel distretto produttivo di Olbia, il programma Insula ha successivamente sviluppato un network di valorizzazione dei prodotti sardi con l’apertura dei centri a Porto Cervo e al Forte Village, due destinazioni con clientela prevalentemente internazionale, al cui interno vengono promossi i prodotti delle aziende sarde associate al programma Insula, attualmente 108. “A Porto Cervo è stato ristrutturato un locale di 900 metri quadri, con una spesa di 640 mila euro e con un mutuo agevolato a 12 anni - ha spiegato Massimo Masia -. Per tre anni non è previsto un affitto, mentre successivamente sarà pagato un affitto di 30 mila euro all’anno. Un investimento importante”.







Il programma Insula si amplierà fino a raggiungere il numero di 50 centri di promozione. “Attualmente sono 22 alberghi sardi che hanno aderito al programma Insula – ha chiarito Masia –: a Baja Sardinia, Porto Rotondo, Porto Cervo, Cagliari, Villasimius. Dal 1 settembre e fino al 31 dicembre, apriremo uno spazio al Diana Majestic di Milano. La nostra attività consisterà in eventi, brunch, cocktail e party. Ai clienti degli hotel, in camera e al check out, sarà fornito materiale informativo sui prodotti sardi e ci sarà un invito ad acquistarli sulla piattaforma Insulasardinia.com”. In autunno altri centri Insula saranno aperti a Bruxelles (dal 1 ottobre), Mosca e Berlino. Sarà avviata anche una campagna social per Insula con food blogger da 50 mila fan e oltre. Il Cipnes Gallura ha voluto incontrare il Tag Gallura, vista la sua alta funzione di rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori, per coinvolgerlo direttamente in un altro progetto del programma Insula realizzato con la Camera di Commercio di Sassari: la selezione di 100 imprese del food&wine del nord Sardegna per l’internazionalizzazione dei loro prodotti. Verranno aiutate solo le micro, piccole e medie imprese, attraverso una manifestazione di interesse. La promozione verrà fatta da luglio a dicembre 2021 nei sei centri Insula di Porto Cervo, Forte Village, Milano, Bruxelles, Mosca e Berlino. Le imprese avranno la possibilità di presentare i loro prodotti in show cooking e degustazioni beverage indirizzati a ristoratori, retailer, broker, distributori, giornalisti e blogger.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presidente della Camera di commercio di Sassari Stefano Visconti ha spiegato che “la giunta camerale ha deliberato di sostenere il progetto per due ragioni: perché crediamo nella filiera turistica e perché crediamo nella valenza di promozione dei nostri prodotti food&wine”.I rappresentanti del Tag hanno espresso soddisfazione per l’incontro, avanzato richieste di chiarimenti, dato suggerimenti e auspicato di entrare nella fase operative per poter coinvolgere i loro associati nella selezione delle 100 aziende.Il presidente Sarti ha ringraziato calorosamente le associazioni, spiegando che loro critiche costruttive, le loro richieste e le loro indicazioni sono state utilissime per il potenziamento del programma Insula.