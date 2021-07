Il sindaco Nizzi risponde alle domande dei cittadini, domani alle 18 sulla pagina facebook

su questo link. Il sindaco, ad ogni appuntamento, proporrà temi diversi, prendendo spunto anche dai suggerimenti dei partecipanti. L’incontro virtuale si terrà con cadenza settimanale sulla pagina facebook “Settimo Nizzi”, raggiungibile cliccando. Il sindaco, ad ogni appuntamento, proporrà temi diversi, prendendo spunto anche dai suggerimenti dei partecipanti.

. Primo appuntamento domani, giovedì 22 luglio, alle 18 de “Il sindaco in diretta”, la nuova iniziativa dell’amministrazione capitanata da Settimo Nizzi durante la quale il primo cittadino aggiornerà in modo diretto sulle questioni che riguardano la città e risponderà alle domande dei cittadini.Domani si parlerà della situazione epidemiologica della città e dello stato di salute della nostra comunità, anche in vista di una stagione turistica da record.